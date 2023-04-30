ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، التقدم المحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب.

بالإضافة الى توسيع تربية المائيات مع السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من 5 سنوات.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات، بمساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين.