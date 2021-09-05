السماح للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة في أسواق الجملة والتجزئة

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني، دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الفلاحين بإمكانهم ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط بداية من اليوم الأحد.

وجاء هذا القرار في إٕطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة، يضيف البيان.

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