السماح للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة في أسواق الجملة والتجزئة
بقلم فطومة حيدر
قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني، دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الفلاحين بإمكانهم ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط بداية من اليوم الأحد.
وجاء هذا القرار في إٕطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة، يضيف البيان.
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