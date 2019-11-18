السماح للمسافرين للخارج بحمل 5 آلاف أورو من دون تصريح مسبق

بعد المصادقة المنتظرة لمجلس الأمة على مشروع قانون الميزانية لعام 2020، سيتفيد الجزائريون المسافرون للخارج من تسهيلات.

ومن المرتقب أن يتم إعفاء الجزائريين المسافرين للخارج من إجبارية التصريح المسبق في حالة ما إذا كانوا يحملون معهم مبلغا يقدر بأكثر من ألف أورو.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا قبل أيام، على تعديل في المادة 113 مكرر في قانون المالية.

وينص التعديل الجديد على إعفاء المسافرين للخارج من إجبارية التصريح المسبق، في حال ما إذا كانوا يحملون مبلغا لا يتجاوز 5 آلاف أورو.

وبتطبيق هذا الإجراء الجديد، سيصبح بمقدور كل جزائري، بداية من جانفي الداخل، حمل مبلغ بالعملة الصعبة لا يتجاوز 5 آلاف أورو أو ما يعادل بأي عملة أخرى.

وكان الجزائريون مجبرون بموجب القانون على التصريح المسبق بما لديهم من أموال بالعملة الصعبة، في حالة ما إذا كانت قيمته تتجاوز ألف أورو.