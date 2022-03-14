السماح للموظفين بالتغيب 4 ساعات لاستكمال الدراسة

في تعليمة وجهتها مديرية الوظيف العمومي لمصالحها

وجهت الوظيفة العمومية مراسلة الى مصالحها أمرتهم من خلالها بالسماح للموظفين الذين يدرسون ويحاولون تطوير كفاءتهم. من السماح لهم بالتغيب أربع ساعات عملا بالأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واوضحت الوظيفة العمومية انه يتعين على المؤسسات والادارات العمومية وتشجيعا للموظفين على تطوير كفاءاتهم. وتطوير مسارهم المهني الموافقة على هذه الطلبات اذا ما كان التكوبن مرتبطا بنشاطات الموظف .

وكانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارة. حول إمكانية استغلال المناصب المحررة سواء التقاعد الاستقالة التسريح الشطب في التوظيف و الترقية. فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة. أوالفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية. أما فيما يخص المناصب المالية المحررة ستكون خلال السنة المالية الجديدة المالية الجديدة.

كما طالبت مديرية الوظيف العمومي مختلف المديريات الرسمية العمومية بحصيلة عن عمليات التوظيف و الترقية. التي مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة وإعطاء الأولوية قبلية. في تحرير جملة من المسابقات من طرف الحكومة والعمل على توظيف عمال وإدماج عقود ما قبل التشغيل. و الشيكات الاجتماعية الشاغرين مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية.

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