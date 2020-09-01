دعا المدير العام المساعد المكلف بمشاريع “عدل”، اليوم الثلاثاء، من ورقلة، إلى السماح لمستفيدي مساكن “عدل” بالاطلاع عليها قبل تسلّمها.

ووفق وكالة “عدل” على صفحتها في “الفايسبوك”، اليوم الثلاثاء، فقد التقى المدير العام المساعد المكلف بمشاريع “عدل” بالمدير الجهوي للوكالة الجهوية لورقلة.

بالإضافة إلى مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لورقلة ومديري المشاريع لورقلة والأغواط والوادي وغرداية.

وقد استمع المدير العام المساعد إلى عرض قدّمه المدير الجهوي عن تقدم الأشغال في مشاريع “عدل” في هذه الولايات.

وفي هذا السياق، دعا المدير العام المساعد إلى السماح لمستفيدي مساكن “عدل” بالاطلاع عليها قبل تسلّمها مع التحضير المسبق لعمليات التوزيع المرتقبة.

إلى جانب ضرورة احترام الآجال المحددة لتسليم المساكن في مواعيدها ومراقبة جودتها ونوعيتها قبل تسليمها.

وشدد المدير المساعد أيضا على ضرورة تعزيز التنسيق بين رؤساء مشاريع “عدل” وشركات الإنجاز ومؤسسة “سونلغاز” والسلطات المحلية .

إلى جانب التبليغ عن المشاكل التي تواجه تقدم الأشغال، خاصة ما يتعلق بربط شبكات الكهرباء والغاز.

وأوضح البيان بأن اللقاءات الدورية بالمديرين الجهويين لوكالة “عدل”، تأتي لتدارك النقائض وإيجاد حلول فعلية للمشاكل التي تعترض تقدم الأشغال في هذه الولايات .