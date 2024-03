السماح لمسلمي “البريميرليغ” بتناول الإفطار خلال المباريات

زفّت رابطة الدوري الانجليزي، أخبار سارة لمسلمي “البريميرليغ” مع اقتراب شهر رمضان.

وأعطت رابطة الدوري الإنجليزي الحكام الحق في إيقاف المباراة بشكل مؤقت للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأبرزت تقارير صحفية انجليزية اليوم الأحد، بأن قرار إيقاف اللقاء يكون بالإتفاق مع الفريقين في الإجتماع الإداري قبل بداية المباراة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت أيضا السنة الماضية مراعاة صوم اللاعبين المسلمين، أثناء خوض المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وطلبت من الحكام في جميع درجات الدوري، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية.

🚨 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 – Officially:

The Premier League gives the referees the right to temporarily stop the match to allow Muslim players to break their fast during the month of #Ramadan, in agreement with the two teams in the administrative meeting before the start of the match. pic.twitter.com/kRV3sbC5Gw

