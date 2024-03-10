السماح لمسلمي “البريميرليغ” بتناول الإفطار خلال المباريات

زفّت رابطة الدوري الانجليزي، أخبار سارة لمسلمي “البريميرليغ” مع اقتراب شهر رمضان.

وأعطت رابطة الدوري الإنجليزي الحكام الحق في إيقاف المباراة بشكل مؤقت للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأبرزت تقارير صحفية انجليزية اليوم الأحد، بأن قرار إيقاف اللقاء يكون بالإتفاق مع الفريقين في الإجتماع الإداري قبل بداية المباراة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت أيضا السنة الماضية مراعاة صوم اللاعبين المسلمين، أثناء خوض المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وطلبت من الحكام في جميع درجات الدوري، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية.