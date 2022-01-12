“السمك المشوي أكل شوارع الكامرون أكثر طبق مطلوب “يشروه رخيس

كما طالع أيضا:

تسارعت الأحداث أمس بالنسبة للجماهير الجزائرية المتعلّقة بأخبار المنتخب الوطني الذي حقّق خيبة تعادل في المباراة امام سيراليون في افتتاح المباريات.

وعرفت نهاية المباراة ردّة فعل قوية جدا من قبل الرياضيين والتقنيين وعدد من رواد “التواصل الإجتماعي”.

وسط صمت اللاعبين بعد نهاية المباراة الذي يسبق العاصفة في باقي المباريات مستقبلا.

وخطف الناخب الوطني جمال بلماضي، الأضواء طيلة التسعين دقيقة، بفضل ردود فعله مع أبرز اللقطات. التي لم تسجّل من قبل بونجاح وزملائه. في حين صنع محرز الحدث قبل اللقاء وبعده خاصة في لقطة خروجه “الغير العادي” بعد نهاية اللقاء.

كما كانت ردّة فعل اللاعبين منهم بن سبعيني وبلايلي إلى جانب بن دبكة إيجابية على طول الخط، أين تحمّلوا المسؤولية كلهم. رافضين الحديث عن سوء التنظيم والارضية السيئة.

في حين جدّد بلماضي العهد مع تصريحاته عندما “صدم الصحفيين بأجوبته القوية في بعض الأحيان والصادمة في أحيان أخرى، خاصة استفساره عن هوية أحد الصحفيين”.

يحدث هذا في ظل ردّة فعل الاعلام العالمي والعربي الذي اتفق على أنها “كبوة جواد” بالنسبة للبطل. الذي سيعود بقوة خلال لقاء غينيا الإستوائية وكوت ديفوار.. في انتظار ردّ الإعتبار.

وأكد الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، بأن أشبال بلماضي تأثروا كثيرا بالظروف المناخية التي واجهتهم خلال مواجهة سيراليون.

في حين تحدث “شيخ المدربين” في بلاطو “ستاد الكان” :”اللعب في وقت الڨايلة ليس بالأمر السهل تماما، اللاعبون تأثروا بالرطوبة”.

كما أضاف :”الحرارة ليست مشكلا كبيرا، المشكل هو الرطوبة، التي لا يمكن التعامل معها، وتحرم عناصرنا من الاسترجاع بشكل سريع”.

وختم سعدان حديثه بشكل متفائل وعلى طريقته الخاصة :”فيها خير إن شاء الله، وسنتأهل في المركز الأول”.