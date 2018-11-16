“السناباب” تؤكد على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن

جدّدت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية،”السناباب”، بضرورة تحسين القدرة الإجتماعية للموظفين والحفاظ على سن التقاعد عند 32 سنة.

وشددت النقابة في بيان لها، الموقع من طرف أمينها العام بلقاسم فلول، خلال اجتماع دوري مع رؤساء الاتحاديات لمختلف القطاعات الوظيف العمومي ، أمس الخميس، على”ضرورة تحسين القدرة الشرائية للموظفين.

من خلال رفع الأجر الأدنى من 18 ألف دينار إلى 25 ألف دينار”.

كما دعا المصدر، على إلزامية إشراك النقابة في إثراء قانون العمل الجديد وملف المهن الشاقة، ووضع حد للضغوطات والتعسفات في حق المندوبين النقابيين، بسبب ممارسة نشاطهم الإداري.

كما دعت “سناباب” إلى ضرورة إعادة إدماج المندوبين النقابيين المفصولين في مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقابي .

و تأسفت النقابة لغلق بعض الوزارات أبواب الحوار أمام ممثليها مما أدى بانتهاج طرق لاحتجاج الذي يخول بها القانون .