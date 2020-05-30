“السناباب” تستنكر الهجمة الدنيئة لوسائل الإعلام الفرنسية ضد الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة

أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، بيان تنديد واستنكار للهجمة الدنيئة التي شنتها وتشنها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد الجزائر شعبا ومؤسسات.

وأكدت بيان نقابة “السنابات”، أن هذه الهجمة تهدف لخلق البلبلة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، لغرض الحفاظ على مكاسبها ومصالحها ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب الجزائري ومستقبله.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات كانت دأبها منذ أن عزمت الجزائر على التغيير الهادف المعبر عن رغبة الشعب الجزائري منذ الإستقلال.

وقالت نقابة “السناباب”، أن فرنسا الرسمية لايعجبها استقرار الجزائر ولا استقلالية قراراتها ولا عودتها للساحة الإقليمية والعالمية، مؤكدة بأن هذه الممارسات ستستمر للضغط على الجزائر، من أجل التنازل عن ملفات عديدة داخلية وخارجية وإقليمية من أجل استمرار الهيمنة الإستعمارية.

وأرجعت ذات الوثيقة أن الجزائر الجديدة تخيف البعض، كما أنها ستستمر في تلبية مطالب الحراك، وتحقيق أحلام الأجيال القادمة، كما قدمت في الأخير نقابة “سناباب” شكرها للعائلة الصحية على مجهوداتها التي تقوم بها لمواجه فيروس كورونا.