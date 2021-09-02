السنغالي عصمان ماني مدربا جديدا للمنتخب الوطني للرغبي

عين الإتحاد الجزائري للرغبي، السنغالي عصمان ماني مدربا جديدا للمنتخب الوطني للعبة، خلفا للجزائري بومدين علام.

وكشف الاتحاد الجزائري للرغبي، عبر بيان له: “تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة، قرر رئيس الاتحاد الجزائري للرغبي، سفيان بن حسان، تعيين عصمان ماني، ناخبا وطنيا جديدا”.

وأضاف بن حسان: “وافق عصمان ماني، على رفع التحدي الذي اقترحناه عليه، وأنا واثق من أنه سيتمتع بدعم الجميع في إطار مواصلة تطوير مشروع الريغبي الجزائري”.

يذكر أن عصمان ماني، حصل على شهادة التدريب من الاتحاد الدولي للريغبي، قبل أن يقود بنجاح المنتخب الجزائري لأقل من 18 سنة، ثم منتخب أقل من 20 سنة منذ عام 2018.