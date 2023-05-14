السنغال أول المتأهلين إلى نهائي كان أقل من 17 سنة

حسم منتخب السنغال التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم على حساب منتخب بوركينافاسو بعد الفوز بضربات الترجيح.

وجرت المباراة المثيرة بين السنغال و منتخب بوركينافاسو بملعب 19 ماي بعنابة وسط حضور جماهيري من الطرفين وعدد من الجزائريين الذين فضّلوا متابعة المهارات الإفريقية.

كما انتهت المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف قبل أن يحسمها السنغاليون في ضربات الترجيح.

ويعتبر منتخب السنغال أول المتأهّلين إلى النهائي المرتقب أن يكون مثيرا أمام المتأهل من مباراة المغرب ومالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio