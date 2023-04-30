السنغال تتخطى الكونغو وتلتحق بالخضر في الصدارة

فاز المنتخب السنغالي، لأقل من 17 سنة. اليوم الأحد، على نظيره الكونغولي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، لكأس أمم إفريقيا لذات الفئة. الجارية وقائعها بالجزائر.

وجاء فوز “أسود التيرانغا” بصعوبة كبيرة، وبواقع هدف يتيم، تحت أنظار الناخب الوطني، أرزقي رمان.

وبهذا التحق السنغال، منافس الخضر في الجولة الثانية المقررة هذا الثلاثاء، بصدارة الترتيب المجموعة الأولى مناصفة مع المنتخب الوطني، الذي يملك أفضلية فارق الأهداف، بعد فوزه أمس. بثنائية نظيفة على الصومال.