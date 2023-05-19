السنغال تتوج بـ “كان” أقل من 17 سنة على حساب المغرب

تمكّن منتخب السنغال من حسم نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بعد الفوز أمام منتخب المغرب بثنائية مقابل واحد.

وسجّل ثنائية “أسود التيرانغا” المتألقين ديوف في الدقيقة 80 عن طريق ضربة جزاء، في حين سجّل الهدف الثاني المتألق الأخر سافاني.

وأصبحت الكرة السنغالية مسيطرة على الأخضر و اليابس، فبعد المنتخب الأول، والمنتخب المحلي في الشان. جاء الدور على أبطال أقل من 17 سنة.

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