السنغال تحسم المواجهة المثيرة أمام كوت ديفوار

انتهت القمة الكروية التي جمعت بين منتخب السنغال و منتخب كوت ديفوار بفوز مثير للسنغاليين بهدف مقابل صفر.

وجرت المباراة بملعب 19 ماي بعنابة وسط حضور جماهيري كبير.

كما عرفت المباراة تضييع منتخب السنغال ضربة جزاء في الدقيقة 73، ليعود من جديد منتخب السنغال ويفتتح باب التسجيل في الشوط الثاني.

وكان هدف ندياي قد الغي من قبل الحكم بوكواسة، قبل ان يتأكد من شرعيته عن طريق تقنية “الفار”.

كما شهدت المباراة حضور جماهيري غفير من قبل الجانب السنغالي و الإيفواري و حتى الجزائريين الذين كانوا حاضرين لمتابعة اللقاء الناري.

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