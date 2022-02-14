السنغال تخلد اسم ماني بطريقة خاصة

حرصت السلطات السنغالية، على تكريم نجمها العالمي ساديو ماني، بطريقة خاصة، نظير قيادة المنتخب للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

وكشف موقع “بي بي سي نيوز”، نقلا عن الصحافة السنغالية، خبر اطلاق اسم ساديو ماني، على أحد الملاعب بمسقط رأسه.

كما أكد عمدة مدينة “سيدهيو”: “قررنا اطلاق اسم ساديو ماني، على ملعب كرة القدم الرئيسي في “سيدهيو””.

وأضاف: “يأتي هذا تقديرا لهذا الرجل الذي جعل من بامبالي وعاصمتها سيدهيو، اسم معروف على مستوى العالم”.

يذكر أن ساديو ماني، قاد منتخب السنغال للتتويج بالطبعة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، لأول مرة في تاريخ السنغال.