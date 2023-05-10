السنغال تسحق “البافانا بافانا” بخماسية وتتأهل لنصف نهائي  “CAN U17 “

تأهل المنتخب السنغالي لأقل من 17 سنة ، اليوم الأربعاء، الى نصف نهائي CAN U17، بعد اطاحته بنظيره الجنوب الإفريقي بنتيجة كبيرة.

وحسم شبان السنغال هذه المباراة التي اجريت بملعب نيسلون مانديلا بخماسية نظيفة، ليضمنوا تأهلهم الى نصف النهائي وكأس العالم لأقل من 17 سنة.

ليستمر هذا المنتخب في تقديم مستوياته المبهرة في هذه الدورة، اين وصل الى فوزه الرابع تواليلا دون ان تهتز شباكه، ومحققا حصيلة هجومية كبيرة بـتسجيله 12 هدفا.