السنغال تطالب بفتح تحقيق دولي لكشف فساد “الكاف”

شددت الحكومة السنغالية، على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل، بشأن “شبهات فساد” داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وجاءت مطالبة الحكومة السنغالية في بيان صدر اليوم الأربعاء. تعقيبا على قرار هيئة الاستئناف التابعة للـ”كاف” بتجريد منتخب “أسود التيرانغا” من لقب كأس أمم إفريقيا، وإهدائه للمغرب.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة السنغالية، ماري روز، بأن بلادها ترفض بشكل قاطع هذه المحاولة غير المبررة لانتزاع لقبها المستحق. بعد الفوز في النهائي قبل شهرين من الآن بهدف من دون رد.

يشار إلى أن قرار لجنة الاستئناف على مستوى “الكاف” بتجريد السنغال من لقب “كان 2025” وإهداءه للبلد المنظم، تحول إلى مادة ساخرة حول العالم. كما أنه واجه جملة من الاستنكار من طرف لاعبين عالميين سابقين.