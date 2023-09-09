السنغال تفقد أحد أبرز نجومها في مواجهة الخضر

تلقى منافس الخضر، في اللقاء الودي المرتقب يوم الثلاثاء القادم، منتخب السنغال، ضربة موجعة، بعد تأكد غياب أحد أبرز نجومه، عن المباراة المقررة بالعاصمة “داكار”.

وكشفت تقارير صحفية سنغالية، صادرة اليوم السبت، بأن المهاجم، إسماعيلا سار، لن يكون معنيا بمواجهة الخضر الودية.

وأبرز موقع “ويو سبورت” في هذا الصدد، بأن لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تعرض لإصابة في التدريبات، وسيضيع رسميا لقاء هذا الثلاثاء.

ويعد إسماعيلا سار، أحد أبرز نجوم منتخب “أسود التيرانغا” وهو الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في آخر 6 لقاءات لعبها مع بلاده.