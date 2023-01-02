السنغال تكشف قائمة لاعبيها المعنيين بمنافسة “الشان”

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن قائمة لاعبي منتخبه المحلي المعنيين بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان” المقررة بالجزائر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد السنغالي، قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بمنافسة “الشان”، والتي ضمت 23 لاعبا من البطولة السنغالية.

كما لم تشهد هذه القائمة، أي مفاجئات جديدة، كون أغلبية اللاعبين المتواجدين في هذه القائمة، شاركوا في الأدوار المؤهلة لنهائيات “الشان”.

وضمت قائمة المنتخب السنغالي للمحليين أسماء كل من: