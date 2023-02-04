السنغال تُسيطر على الجوائز الفردية للشان
بقلم حواز عبد النور
سيطر المُنتخب السنغالي المُتوج بمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022 على الجوائز الفردية عقب نهاية الدورة.
حيث حاز مُنتخب أسود التيرانغا على جائزة الروح الرياضية خلال الشان التي اُختتمت سهرة اليوم السبت.
بينما تُوج حارس مُنتخب السنغال، باب مامادو سي، بجائزة أفضل حارس في المنافسة بعد تألقه الكبير.
🇸🇳 Senegal claim the #TotalEnergiesCHAN2022 Fair Play Award 🏆 @Fsfofficielle pic.twitter.com/8lSc2iF1nm
— MARHABA (@CAF_Online) February 4, 2023
🇸🇳 Senegal’s guardian angel 🛡️
Pape Mamadou Sy takes home the Best Goalkeeper award 🧤 #TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/2dGDjPZvgf
— MARHABA (@CAF_Online) February 4, 2023
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