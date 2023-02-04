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الرياضة

السنغال تُسيطر على الجوائز الفردية للشان

بقلم حواز عبد النور
السنغال تُسيطر على الجوائز الفردية للشان
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سيطر المُنتخب السنغالي المُتوج بمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022 على الجوائز الفردية عقب نهاية الدورة.

حيث حاز مُنتخب أسود التيرانغا على جائزة الروح الرياضية خلال الشان التي اُختتمت سهرة اليوم السبت.

بينما تُوج حارس مُنتخب السنغال، باب مامادو سي، بجائزة أفضل حارس في المنافسة بعد تألقه الكبير.

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