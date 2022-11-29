السنغال في مواجهة نارية ضد الإكوادور وقمة بين ويلز وإنجلترا

تُلعب اليوم مواجهات الجولة الثالثة الخاصمة بالمجموعتين الأولى والثانية، لحسم التأهل للدور الثاني لكأس العالم قطر 2022.

وفي المجموعة الأولى، سيسعى ممثل إفريقيا، حسم تأهله عند مواجهته المنتخب الإكوادوري، بداية من الساعة 16.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وستلعب المواجهة بملعب خليفة الدولي، وستكون منقولة عبر:Bein sports max2، ALKASS Extra2 Hd، Gol Mundial.

وسيواجه المنتخب الهولندي، البلد المستضيف، بملعب البيت، بداية من الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر شاشات:beIN Sports FR HD 1، ORF 1 Austria HD، beIN Sports HD 1 Max

وبرسم المجموعة الثانية، ستُلعب المبارتين على الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي، بإجراء مواجهة ويلز ضد إنجلترا، بملعب أحمد بن علي المونديالي.

واللقاء منقول عبر:TRT 1 HD، Alkass EXTRA TWO HD، TF1 HD France، beIN Sports HD 2 Max.

والمباراة الثانية لذات المجموعة، ستجمع بين المنتخب الأمريكي ضد نظيره المنتخب الإيراني على ملعب الثمامة.

واللقاء منقول عبر شاشات:ARD Das Erste، beIN Sports 2 FR،TRT 1 HD،beIN Sports HD 1 Max.