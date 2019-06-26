السنغال يجري آخر تحضيراته بمشاركة ماني استعدادا لمواجهة الجزائر

أجرى منتخب السنغال آخر حصة تدريبية له، استعدادا لمواجهة الجزائر، المقررة غدا الخميس، لحساب الجولة الثانية، من المجموعة الثالثة، لـ”كان 2019″.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها أمسية اليوم الأربعاء، المنتخب السنغالي، مشاركة النجم ساديو ماني، الذي غاب عن مواجهة تنزانيا.

وتعلق الجماهير السنغالية آمالا كبيرة على نجمها الأول ساديو ماني، لقيادة منتخبها نحوى التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

يذكر أن المنتخب السنغالي فاز في مباراته الأولى، بنتيجة 2-0، على حساب منتخب تنزانيا، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن كان 2019.