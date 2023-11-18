السنغال يقصف السودان برباعية وتنزانيا تباغت النيجر داخل الديار

تمكن منتخب السنغال، اليوم الثلاثاء، من الفوز برباعية نظيفة أمام منتخب السودان في رحلة البحث عن تأشيرة التأهل إلى مونديال 2026 .

و تمكن نجم منتخب السنغال ساديو ماني من تدوين ثنائية حيث كان نجما للمباراة، دون منازع أين قدم ما عليه رفقة القائد خاليدو كوليبالي.

و يعتبر منتخب السنغال من أبرز المرشحين للتأهل إلى العرس الكروي العالمي، بعدما أذهل العالم والأفارقة بالأخص بنجومه وبفوزه بالطبعة الماضية من كأس إفريقيا.

كما فاز منتخب جنوب إفريقيا بثنائية أمام منتخب البنين، من تسجيل الثنائي بيرسي تاو و خوليسو موداو.

وفاز منتخب تنزانيا بهدف يتيم أمام المستضيف منتخب النيجر من إمضاء ويليام مومبوا.

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