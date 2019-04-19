السنغال يواجه نيجيريا وديا تحضيرا لكان 2019

سيخوض المنتخب السنغالي، مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا، في إطار تحضيرات الفريقين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشفت الصحافة السنغالية، أن الأمين العام للإتحاد النيجيري محمد سنوسي، أكد برمجة مواجهة ودية بين منتخبه نيجيريا، والسنغال، تحضيرا لنهائيات “الكان”.

وحسب ذات المصدر، من المقرر أن تلعب هذه المباراة الودية التحضيرية، شهر جوان المقبل، بمصر.

ويتواجد المنتخب السنغالي، ضمن المجموعة الثالثة لنهائيات أمم إفريقيا 2019، إلى جانب المنتخب الجزائري، كينيا، وتنزانيا.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب السنغال، في الـ27 جوان المقبل، ضمن المباراة الثانية من دور المجموعات، لنهائيات كان 2019.