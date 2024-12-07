“السنوار” حاضر في اختبار الانجليزية للطور المتوسط

تناول موضوع اختبار اللغة الانجليزية بإحدى المؤسسات التربوية(الطور المتوسط) موضوع عن الشهيد البطل يحيى السنوار، أين تعرف التلاميذ على الشهيد البطل الذي دافع عن القضية الفلسطينة حتى آخر نفس.

وقد عبّر العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن شكرهم للمؤسسة التربوية التي قامت بهده المبادرة مؤكدين أن مواضيع مثل هذه تزرع في التلاميذ حبهم للقضية الفلسطينية وللأبطال الذين استشهدوا من اجلها.

وجاء في النص”وُلِد يحيى السنوار في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1962 في مدينة خان يونس بقطاع غزة. وهو معروف بقيادته لحركة حماس الفلسطينية. كانت طفولته صعبة بسبب الحرب في المنطقة. وفي شبابه انضم إلى حركة حماس للمساعدة في الجهاد من أجل فلسطين.

في عام 1980، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السنوار وقضى عدة سنوات في السجن. وفي عام 2011، أطلق سراحه وأصبح زعيمًا مهمًا لحركة حماس. ركزت قيادته على مساعدة الفلسطينيين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة حرب غزة وعمل بجد لتوحيد الفلسطينيين”

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطرق للقضية الفلسطينية، حيث عرف امتحان البكالوريا دورة 2024 نصوصا أدبية خاصة بالقضية، وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا واسعا على منصات التواصل سواءً محليا أو عربيا.