“السوبر” بين المولودية والاتحاد يوم الـ 2 جانفي 2027

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يوم السبت الـ 2 جانفي 2027، موعدا لإقامة الكأس الممتازة، بين المولودية والاتحاد.

ويرتقب أن يتجدد الصراع بين “العميد” بطل الجزائر، و”سوسطارة” حاملة لقب كأس الجزائر، في صدام يعد بالكثير من الإثارة والندية.

وتراهن المولودية على تعزيز صدارتها لقائمة الأكثر تتويجا بـ”السوبر”، بعد وصولها إلى 4 ألقاب بفضل تتويجها بالنسخة الماضية، على حساب اتحاد العاصمة.

بينما يسعى الاتحاد للثأر من خسارته “سوبر 2026” ومواصلة حصد الألقاب، بعد تحقيقه ثنائية الكأس وكأس الكونفدرالية في الموسم المنقضي.

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