“السوبر سليم” لتعويض “السوبر ماريو” في “لوام”

يسعى فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني مُهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت العديد من الصحف الفرنسية أن إدارة “لوام” تُريد تعويض فشل صفقة المُهاجم الدولي الإيطالي لفريق نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي.

وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية أن إدارة فريق الجنوب الفرنسي وضعت إسم نجم الخضر في قائمة المهاجمين اللذين تهدف لضمهم خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

ولا يتواجد إسم “السوبر سليم” وحيدا في القائمة حيث تضم العديد من اللاعبين اللذين يسعى المدرب رودي غارسيا لضمهم.