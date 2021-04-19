“السوبر ليغ” تُغيّر مَعالم كرة القدم !

صنع “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد” الحدث في الوسط الرياضي العالمي بإعلانه الكبير عن انطلاق مسابقة “السوبر ليغ”.

“بيريز” سيكون رئيس مجلس إدارة “السوبر ليغ” في حين سيكون “أنيلي” رئيس “جوفنتوس” نائب الرئيس.

المنافسة الجديدة ستغير معالم كرة القدم حيث سيتنافس أقوى الأندية الأوروبية على هذا التاج مقابل عائدات مالية كبيرة.

فحسب ماذكرته مختلف الصحف العالمية، فإن العائدات في الموسم الأول ستفوق الـ 400 مليون أورو لكل فريق سيشارك في المنافسة.

وجاء في بيان نشره مختلف الأندية المؤسسة لهذه المسابقة، أنه سيتم توزيع 3.5 مليار أورو على الأندية الأوروبية كبداية فقط.

وفي مايلي الأندية التي حسمت موقفها وستشارك بصفة رسمية وهي من بين الأندية المؤسسة:

ريال مدريد، برشلونة، أتليتكو مدريد، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أرسنال، توتنهام، ميلان، إنتر ميلان، جوفنتوس.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد رفض هذه المسابقة وأعلن أنه كل لاعب سيشارك فيها لن يلعب أي منافسة أوروبية أو قارية مع منتخب بلاده.

في حين أن الإتحاد الدولي لكرة القدم مصدوم من هذه الفكرة التي تجسدت على أرض الواقع ويرفضها.

من جهة أخرى، قررت هذه الأندية الأوروبية انشاء هذه المسابقة كون “اليويفا” و”الفيفا” أخذا أموالا طائلة في مختلف المسابقات مقابل منحهم القليل لهذه الأندية.