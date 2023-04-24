“السوتنوس” ومناقشة مذكرات التخرج بداية من الأسبوع المقبل

منحت العديد من الجامعات الضوء الأخضر للطلبة لمناقشة رسائل التخرج ” ليسانس ،ماستر “. وحتى دكتوراه بداية من الأسبوع المقبل. وهذا بعد تشكيل اللجان العلمية المكلفة بعملية المناقشة .

ويأتي هذا مع ضرورة احترام التعليمات الخاصة بكل مؤسسة جامعية على غرار منع الاحتفالات الصاخبة. وإشعال الألعاب النارية التي من شأنها أن تسبب في حوادث كثيرة مثلما حدث السنة الماضية بكلية الحقوق بسعيد حمدين.

وبالنسبة لرسائل التخرج التي تحمل وسم مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع ، فقد تم تأجيل مناقشتها الى غاية شهر جوان. وهذا بسبب بعض الإجراءات التي تحملها هذه المذكرات ،وانتظار فترة تكوين الطلبة الحاملين للمشاريع الإبتكارية .