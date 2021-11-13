السودان: إنطلاق تظاهرات “مليونية 13 نوفمبر” بالخرطوم

انطلقت اليوم السبت تظاهرات “مليونية 13 نوفمبر” في السودان تلبية لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الأحزاب السياسية. للمطالبة بعودة الحكومة المدنية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، إنطلق المتظاهرون ظهر اليوم من الخرطوم وأم درمان وبحري، بإتجاه المراكز المحددة للتجمع. كما إتسمت التظاهرات بالسلمية، وردد المتظاهرون عدة شعارت منها المطالبة بعودة المدنية، وخدمة الانترنت.

كما أصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان “فولكر بيرتس” في تغريدة عبر “تويتر “ضوء قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الإحتجاج.

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هذا وحاولت شهر سبتمبر المنصرم مجموعة انقلابية السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وأعلن الجيش السوداني أنه تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة.ووردت أنباء عن قيادة اللواء عبد الباقي بكراوي محاولة الانقلاب، وهو قائد سلاح المدرعات، ولفتت الأنباء إلى استمرار سيطرته على سلاح المدرعات.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين ل الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابيين وحماية المرحلة الانتقالية..

وأفادت وكالة “الأناضول” نقلا مصدر عسكري سوداني بـ”اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة.وأفادت صحيفة “السوداني” بـتحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر “أم درمان” القديم بجوار البرلمان.مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة”.

وأشارت “السوداني” إلى أن إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها.ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن “محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية.

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