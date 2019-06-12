السودان: اتفاق على استئناف الحوار بعد تعليق العصيان المدني

أعلن زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، موافقتهم على استئناف الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة.

حيث قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان، “محمود درير”، أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم، ستبدأ قريبًا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن المجلس العسكري، وافق على إطلاق سراح سجناء سياسيين، كخطوة لبناء الثقة.

من جهتهم، أصدر قادة المعارضة، بيانا، جاء فيه، أن العصيان المدني نجح بنسبة عالية.

وأضاف البيان، أن التعليق المؤقت للعصيان المدني، الذي استمر لثلاثة أيام، إنما هو لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر .