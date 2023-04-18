السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا النزاع المسلح إلى أكثر من 144 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إلى 144 قتيلا وأكثر من 1400 مصابا.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إن إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية النزاع بلغ 144 قتيلا. فيما بلغ إجمالي الإصابات 1409 حالات تشمل المدنيين والعسكريين معا.

وأشارت إلى أنها لم تستطع حصر “العديد من القتلى والمصابين” في ظل استمرار الاقتتال في البلاد. ولا تتوافر إحصاءات رسمية حتى الآن عن عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات في السودان.

وتجددت صباح اليوم الاشتباكات بوسط الخرطوم حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومطار الخرطوم الدولي. ومحيط القصر الرئاسي وحول بعض مقرات الدعم السريع جنوبي الخرطوم, وفق شهود عيان.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل الجاري اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في اندلاع شرارة الحرب بالعاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى متفرقة بالسودان.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين قد بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي في منطقة مروي شمال السودان. بعد أن نقلت قوات الدعم السريع آليات عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك. وهو ما اعتبره الجيش تحركا غير قانوني.

وبرزت مؤخرا خلافات عميقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وخاصة فيما يتصل بدمج قوات الدعم السريع في الجيش المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري الموقع بين المكونين العسكري والمدني. في الخامس من ديسمبر الماضي.