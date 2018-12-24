السودان: الاحتجاجات تستمر مع دعوات للإضراب

تتواصل لليوم الخامس، الاحتجاجات المناوئة للحكومة في السودان، والتي تعتبر أكبر تحد شعبي لحكم الرئيس عمر البشير.

وعلى إثر هذه الإحتجاجات، أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانا، تعهدت فيه بتأييدها للرئيس.

في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ إضراب للأطباء، يعقبه إضراب عام الثلاثاء.

وكان مشجعون لكرة القدم قد تجمعوا، يوم الأحد في أحد الطرق، وأخذوا يهتفون بشعارات تطالب بالحرية، مما اضطر قوات الأمن إلى تفريقهم بإستخدام الغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود قولهم، إن متظاهرين تجمعوا أيضا في أم درمان مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وعلى إثر ذلك قامت السلطات بتطبيق عدد من إجراءات الطوارئ، وحظرت التجول في عدد من الولايات.

وتقول الحكومة إن ثمانية أشخاص قتلوا في الاضطرابات، التي اندلعت بسبب الغضب من ارتفاع أسعار الخبز والوقود.

كما تشهد عدد من المدن السودانية احتجاجات شعبية، منذ أربعة أيام، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد.

للتذكير فإن البشير يعد أحد أكثر القادة الأفارقة والعرب بقاء في السلطة، والذي كان قد تولى السلطة في البلاد قبل 29 عاما.