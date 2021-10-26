السودان: البرهان يكشف مكان تواجد رئيس الحكومة

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، في منزله.

وقال البرهان، أن حمدوك يواصل حياته الطبيعية، وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته، مؤكدا على أنه في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أنه “ناقش مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث”.

وأورد البرهان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “ناقشنا مع المبعوث الأمريكي، جيفري فيلتمان، كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، وناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث”.

وأضاف البرهان: “حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية”.

وأشار البرهان إلى أن “المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين”.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، قد بعثت رسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، معلنة بأن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp