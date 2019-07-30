السودان: البشير يخرج من السجن تحت حراسة مشددة

سمحت السلطات السودانية، للرئيس المعزول، “عمر البشير”، الخروج من السجن، لأجل تشييع والدته، التي توفيت أمس الإثنين.

وحسب صحيفة “السوداني”، فقد سمحت السلطات في السودان، بخروج “عمر البشير”، من سجن “كوبر”، للمشاركة في تشييع جنازة والدته.

وحسب ذات المصدر: “شهد البشير، الذي خرج برفقة شقيقه، عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين محب، صلاة الجنازة، وسط إنتشار أمني كثيف، بمحيط سكن الأسرة”.

ونقلت الصحيفة السودانية، عن شهود عيان، “أن البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، أين ووري جثمان الفقيدة”.