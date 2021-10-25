السودان.. الجزائر “قلقة” حيال التطورات الأخيرة

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص التطـورات الأخيـرة التي وقعت في السودان. وأعربت الجزائر من خلال البيان عن “بالغ” قلقها حيال التطورات التي تشهدها.

وأكدت الجزائر ، بضرورة التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تضييع المكتسبات التي حققتها العملية الانتقالية. ودعت الجزائر جميع الأطراف المدنية والعسكرية إلى الاحتكام للحوار من أجل حل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد بهذه المرحلة.

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وتابع البيان “وذلك استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام”. “بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب في السودان”.

وطمأن من جهته، الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الوساط الرياضية بخصوص بعثة المنتخب الوطني النسوي المتواجدة في السودان، لخوض مباراة الإياب من الدور الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بيانا طمأنت فيه الوسط الرياضي على بعثة المنتخب النسوي المتواجدة في السودان.

وأكد بيان “الفاف”، أن سيدات الخضر، تقمن في ظروف جيدة، على الرغم من الأوضاع السياسية التي يشهدها البلد الشقيق.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، في بيان متلفز، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات ووكلاء الوزراء.

وجمد البرهان، عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة طريقة عملها، معلنا عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. كما تم تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

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