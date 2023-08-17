السودان: انفجارات قوية تهز الخرطوم

هزت انفجارات قوية ومتتالية جنوب شرقي الخرطوم في السودان، جراء قصف مدفعي شنه الجيش السوداني على مواقع يتمركز فيها مقاتلو قوات الدعم السريع.

وسُمعت أصوات إطلاق النار من أسلحة متوسطة وخفيفة بأحياء وسط وشرق أم درمان. بالقرب من محيط جسر شمبات الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان.

وأفادت مصادر محلية بأن الترقب والحذر يسودان أرجاء مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان. بعد احتدام المواجهات وإعلان الجيش السوداني صد هجمات شنتها قوات الحركة الشعبية.

وفي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور أفادت مصادر صحفية باندلاع معارك طاحنة وتبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع صباح الخميس بأحياء وسط المدينة.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة أمرا ضروريا. مضيفا أن تعدد مبادرات السلام له مردود سلبي.