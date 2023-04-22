السودان.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الخرطوم رغم الهدنة

دوت أصوات انفجارات، صباح اليوم السبت ، في “حلة حمد” و”خوجلي” بالخرطوم، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء السودان. خلال اليوم الثامن من الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما ذكرت تقارير إعلامية، أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار خلال إجازة العيد، سمع أزيز الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة. في وقت يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

في حين، قال جيش السودان وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين إنهما وافقا على هدنة لمدة ثلاثة أيام. كي يستطيع شعب السودان الاحتفال بعيد الفطر.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة. لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر المبارك وانسياب الخدمات الإنسانية.

بدورها وافقت قيادة الدعم السريع في السودان أمس أيضا على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة. تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان.