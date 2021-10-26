السودان: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الثلاثاء، عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار الخرطوم الدولي والمغادرة منه.

وأوضحت سلطة الطيران المدني، أنه سيتم تعليق الرحلات بمطار الخرطوم، إبتداءً من اليوم، وحتى الـ30 من أكتوبر الجاري.

ودعت ذات الهيئة، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم توفيق أوضاعها.

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هذا واستولى المجلس العسكري السوداني على السلطة فجر الإثنين. ويواجه المجلس العسكري، ضغوطا دولية منددة بالخطوة التي أقدم عليها الجيش.

وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أنه “ناقش مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، توسعة المشاركة السياسية”.

وأكد البرهان أن رئيس الوزراء حمدوك في منزله ويواصل حياته الطبيعية، وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى.

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