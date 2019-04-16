السودان: تعيين ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ مرتضى عبد الله والیا على ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

عين، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، واليا على الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، بأن رئيس المجلس، عبد الفتاح برهان، أصدر قرارا بتعيين وراق، والي مكلفا لولاية الخرطوم.

وسبق للمجلس العسكري، أن قرر حل الحكومة المركزية والوقائية، وكلف قادة المناطق العسكرية، بادارة شؤون الولايات الـ18 بالبلاد.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.

ومن بين مطالب المعتصمين، تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها.