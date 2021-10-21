السودان تقترح فتح خط جوي لنقل البضائع بين الجزائر والخرطوم

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية السودان العبيد محمد العبيد، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أشاد السفير بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددا على التعاون في مجال النقل كمحرك لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما أشار الى الإتفاقيات والمذكرات المبرمة بين البلدين في مجال النقل البري والبحري والجوي.

وفي هذا الشأن، إلتمس سفير السودان تفعيل الإتفاقية البحرية المصادق عليها بين البلدين والتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم في النقل الجوي وجعلها إتفاقية تعاون من شأنها رفع مستوى التبادلات في هذا المجال.

وإغتنم هذه الفرصة لإقتراح فتح خط جوي لنقل البضائع بين الجزائر والخرطوم كخطوة أولى لتشجيع التبادل بين المتعاملين الإقتصاديين للبلدين.

من جهته، ذكر الوزير بإنخراط الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية وبإستراتيجية الإنفتاح الجوي للجزائر على إفريقيا التي سيتم ضمنها دراسة جدوى إنشاء خطوط جوية جديدة نحو مختلف الوجهات الإفريقية ومنها السودان.

كما وعد الوزير، بدراسة مختلف الإتفاقيات والمذكرات بين البلدين في قطاع النقل بما يرفع من حجم التبادلات ويعزز سبل الشراكة بين الدولتين الشقيقتين.