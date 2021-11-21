السودان: حمدوك يعود إلى منصبه رئيسا للحكومة

عاد عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة في السودان، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي، يقضي بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة.

وتم توقيع الاتفاق بين قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

ويقضي الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد. كما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وجاء في الاتفاق، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان. كما شدد الاتفاق على ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.

ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.

هذا ووضع الجيش حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر.

وعقب إجراءات البرهان، طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات.

وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات يوم الأحد.

وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بإجراءات الجيش، وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.

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