السودان: دخول الهدنة حيز التنفيذ

تعرف السودان اليوم السبت، تنفيذ اتفاق هدنة لمدة 24 ساعة التي وقع عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويهدف اتفاق الهدنة الجديد الذي بدأ سريانه على الساعة السادسة من صباح اليوم إلى التمكين من “وصول المساعدات الإنسانية. وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير الثقة بين الطرفين”.

وأعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيث، عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق على وقف الأعمال العدائية في السودان. وفتح نافذة أمام توصيل المساعدات الإنسانية.

وقال غريفيث: “إن الوضع في العاصمة السودانية الخرطوم خطير للغاية وإن الناس بها يحتاجون بشدة إلى مثل هذه المساعدات”.

وأضاف، أن الأمم المتحدة تتواصل بشكل مكثف مع الطرفي النزاع، لوضع التدابير الملائمة لتحرك قوافل الإغاثة.

وشدد غريفيث على أهمية بدء عملية سياسية في السودان تنهي الحرب وتعالج أسباب اندلاعها وتعيد السودان إلى الحكم المدني.