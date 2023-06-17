السودان: سقوط 17 قتيلا في ضربة جوية بالخرطوم

لقي 17 شخصا حتفهم، من بينهم 5 أطفال، في ضربة جوية جنوبي الخرطوم، حسب مصادر طبية في السودان.

وجاء في بيان لإدارة الصحة في العاصمة السودانية: “تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي. سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين”.

وأضافت: “التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا. من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا”.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت أنها أسقطت صباح السبت، طائرة تابعة للجيش من طراز “ميغ”، عبر بيان لها.

وهاجم طيران الجيش عددا من الأحياء السكنية جنوبي الخرطوم، هي مايو واليرموك ومانديلا.