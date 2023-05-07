السودان: عدد القتلى المدنيين بلغ 479 شخصاً

أعلنت نقابة الاطباء السودانيين، ليلة السبت إلى الأحد، أنّ عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء المعارك المستمرة في السودان. بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع الى 479 قتيلاً و2518 جريحاً.

كانت وذكرت نقابة الاطباء السودانيين في بيان بأن” عدد القتلى المدنيين منذ اندلاع المعارك ارتفع الى 479 قتيلاً. فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين 2518 وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل إلى الخامس ماي الجاري”.

وأشارت النقابة إلى أنّ “المعارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل لليوم الحادي والعشرين على التوالي. وأوضح أنه “لم يتم احصاء العديد من القتلى والجرحى في آخر حصيلة. لعدم تمكن من نقلهم الى المستشفيات بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد”.

من جهتها، أبلغت وزارة الصحة السودانية عن 550 قتيلاً و5000 جريحاً جرّاء الاقتتال منذ منتصف أفريل المنصرم .

وتوجد العديد من المستشفيات خارج الخدمة وانقطعت الخدمات الاخرى بما في ذلك الاتصالات والكهرباء بسبب المعارك، ومنذ 15 أفريل الماضي شهدت مدن سودانية اشتباكات دامية بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.