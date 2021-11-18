السودان: قتلى وعشرات الجرحى في مظاهرات 17 نوفمبر

أكدت وزارة الصحة السودانية مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص خلال مظاهرات 17 نوفمبر، بمختلف المدن السودانية. حيث خرج الشعب السوداني ليعبر عن رفضه لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت النار خلال قمع المظاهرات، وتسببت في مقتل15 شخصا على الاقل وإصابة العشرات. كما أطلق عناصر الأمن ارصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء الخرطوم وأم درمان. بعد أن قطعت إتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق.

وبالمقابل وفي ولاية القضارف شرقي السودان منعت السلطات تنظيم مظاهرة في وسط المدينة تزامنا مع مظاهرات الخرطوم ومدن سودانية أخرى. حيث قامت بنشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة في الأماكن المستهدفة بالتجمع وكذلك ميدان المدينة لمنع تجمع المتظاهرين.

وقال شهود عيان إن قوات مدججة بالسلاح نفذت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين والناشطين.

ويذكر أن السودان يعاني منذ 25 أكتوبر أزمة حادة حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ. وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا

كما تتواصل المشاورات في السودان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الله حمدوك المعزولة.

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