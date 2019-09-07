السودان..مدير مكتب البشير يكشف تفاصيل أموال القصر

استجوبت محكمة العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، شاهدي الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، شهد آخر مدراء مكتب الرئس السوداني، ياسر بشير، أن الرئيس السوداني المعزول، كان يحنفظ بفتاح لغرفة في قصره، تحوي ملايين الأوروات.

وأضاف مدير المكتب، أن البشير سلمه أكثر من 10 ملايين أورو نقدا في الشهور الأخيرة، ليسلمها إلى أطراف مختلفة.

وتابع ذات المتحدث، إن الرئيس منحه 5 ملايين أورو، لتسليمها إلى مسؤول عسكري كبير.

كما شهد خلال الجلسة، المحاسب بجامعة افريقيا العالمية، عبد المنعم محمد، والذي أكد إن مدير الجامعة ونائبه حصلا على 4 ملايين أورو نقدا من البشير.

وتواجد البشير في جلسة محاكمته، داخل قفص معدني، مرتديا الجلباب والعمام البيضاء التقليدية.

وحدد القاضي، يوم السبت المقبل، كتاريخ لإستكمال جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول.