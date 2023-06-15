السودان: مقتل 100 شخص في اشتباكات بمخيمات النازحين بدارفور

كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص. في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور بالسودان.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي من أن الأمر سيتفاقم. ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان.

وفي ذات السياق، عبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانديب أوبراين عن قلقها البالغ. بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور.

وأضافت: “بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك”. موضحة أن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق. التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وكانت نقابة أطباء السودان ذكرت أمس الأربعاء، بأن حصيلة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”. قد ارتفعت إلى 958 قتيلا و4746 مصابا”.

كما اشارت إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب عدم القدرة على الوصول إلى كل مناطق القتال.