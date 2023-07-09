السودان: مقتل 22 مدنيا في غارات جوية على أم درمان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، إن 22 مدنيا على الأقل، قتلوا في غارات جوية بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وأعلنت وزارة الصحة في منطقة الخرطوم، عن إصابة العديد من الأشخاص جراء الهجوم الذي وقع في مدينة أم درمان.

وتعرضت المناطق السكنية، في الخرطوم والمنطقة المحيطة بها، لهجمات متكررة، بالإضافة إلى نشوب معارك حول أهداف استراتيجية.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانا جاء فيه أن “الأمين العام لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة تدفع السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة. مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.

ووفقا لبيانات منظمة “مشروع بیانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة” لمراقبة الصراعات، فقد قتل ما لا يقل عن 3300 شخص منذ اندلاع القتال في السودان0

وتقول الأمم المتحدة إن 2.9 مليون شخص في السودان نزحوا حتى الآن بسبب الصراع، وفر أكثر من 600 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.