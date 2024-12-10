السودان يثمّن دعم الجزائر لاستقراره وسيادته في مجلس الأمن

أشاد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية السودان، علي يوسف، بالدور المتميز الذي تلعبه الجزائر في دعم القضايا العربية والإفريقية داخل مجلس الأمن الدولي.

وجاءت هذه الإشادة خلال محادثاته مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. التي تناولت العلاقات الثنائية وآخر تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد وزير الخارجية السوداني في مكالمة هاتفية أمس، على تقديره العميق لمواقف الجزائر الداعمة لسيادة السودان واستقراره. ولجهودها في الدفاع عن وحدة أراضيه، وهو ما يعكس التزام الجزائر بتعزيز التضامن العربي والإفريقي في المحافل الدولية.

واتفق الجانبان على أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وشدد الوزيران على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون لتحقيق طموحات البلدين ودعم قضاياهما المشتركة.

تأتي هذه المحادثة في سياق العلاقات التاريخية المتينة بين السودان والجزائر، حيث يجمع البلدين إرث مشترك من التعاون والتضامن. خصوصاً في الأوقات التي تستدعي تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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